Pupo: “La Fiorentina merita amore e passione. Vorrei risentire la mia canzone al Franchi”

Pupo parla della Fiorentina da tifoso

Pupo è intervenuto a Toscana TV parlando della Fiorentina: “Firenze è una citta che ha bisogno di persone e di calciatori che entrino nel cuore dei tifosi, non solo in campo. Firenze Santa Maria Novella al Franchi mi piacerebbe risentirla, come credo che piacerebbe a tanti. Penso che porterebbe anche fortuna, ha un significato preciso e sta bene sia nelle vittorie sia nelle sconfitte, non so perché l'abbiano tolta. Nel calcio si può perdere o pareggiare, ma bisogna sempre combattere. La pantomima che ho visto col Genoa non è piaciuta a me così come penso a tanti tifosi. Spero che la famiglia Commisso e i dirigenti tornino a usare la mia canzone come saluto allo stadio alla fine di ogni partita. Da tifoso è stata una stagione difficile, salvarsi matematicamente a due giornate dalla fine parla per sé. Non so dov'è il problema, se nella società o in questi calciatori che non hanno capito che cos'è Firenze. Oppure, semplicemente, l'innamoramento per la Fiorentina si è fermato ad altri tempi”.