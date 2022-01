Pupo furioso: “Una buffonata, rispetto per i tifosi della Fiorentina. Volevo Vlahovic in tribuna”

Il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina ai rivali della Juventus ha scatenato i tifosi di entrambe le squadre. Entusiasti i bianconeri, che tornano a sognare dopo l’improvviso addio di Cristiano Ronaldo; sul piede di guerra i viola, che vedono partire l’ennesimo gioiello e idolo della tifoseria con destinazione Torino. Tra di loro anche Enzo Ghinazzi in arte Pupo, che ha detto la sua ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“L’Italia è diventata una buffonata, il calcio è un brutto esempio di come invece dovrebbe comportarsi una persona nella lealtà. Anche noi tifosi della Fiorentina siamo costretti a sopportare questa migrazione di giocatori verso la Juventus ed è difficile da digerire. Direi che i tifosi vanno rispettati di più. Ma non solo a Firenze, anche a Napoli, a Roma. Come noi artisti rispettiamo il nostro pubblico, dovrebbero farlo anche i calciatori”.

Sulla questione Vlahovic, Pupo non le ha mandate a dire. “Sono d’accordo con la Fiorentina nel prendere tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla Juventus, un’acerrima rivale. Con i soldi che ha Commisso una soddisfazione di tenerlo una stagione in tribuna e lasciarlo libero a parametro zero me la sarei tolta. Però sono un sognatore”. “Non mi è piaciuto Vlahovic per le bugie che ha detto – ha aggiunto il noto cantante, autore di “È Fiorentina”, inno dedicato proprio alla squadra gigliata – Aveva detto che sarebbe rimasto fino a giugno, mentre aveva già l’accordo”. Lo scrive il Corriere dello Sport

CRISCITIELLO SNOBBA BERRETTINI IN DIRETTA