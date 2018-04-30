Novità al Franchi, a fine partita ci sarà sempre "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo

Novità in casa Fiorentina, dalla partita contro il Napoli ci sarà sempre a fine gara la canzone di Pupo "Firenze Santa Maria Novella". La società viola segue dunque la strada di Roma, Inter e Napoli c...

Novità in casa Fiorentina, dalla partita contro il Napoli ci sarà sempre a fine gara la canzone di Pupo "Firenze Santa Maria Novella". La società viola segue dunque la strada di Roma, Inter e Napoli che hanno fatto la stessa scelta per canzoni non ufficialmente legati alla società ma che omaggiano i colori della squadra. Da domenica quindi, a fine gara in tutto il Franchi risuonerà la canzone di Pupo in onore di Firenze. Questa canzone va a sostituire l'inno viola che già viene trasmesso a inizio partita.