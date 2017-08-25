Pupo: "Visto che i Della Valle si stanno allontanando noi tifosi viola dobbiamo avvicinarci ancora di più alla Fiorentina"

Antognoni ci dice di stare tranquilli ma le cose stanno andando in maniera diversa" così il cantante e tifoso viola Pupo a Radio Bruno

Il cantante fiorentino Pupo e grande tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Questa è una squadra nuova, sarà una vera sfida affrontare la stagione appena iniziata. Spero di innamorarmi presto di questa Fiorentina, ho la sensazione che i Della Valle si stiano allontanando e quindi noi tifosi dobbiamo avvicinarci ancora di più.

Antognoni è stata un'ottima idea portarlo in società, ma allo stesso tempo ha una grande responsabilità. Antognoni dice a tutti di stare tranquilli, ma le cose ogni tanto vanno in tutt'altro verso".