Pupo: “Fiorentina in A e Arezzo in B, sono queste le piccole soddisfazioni che colorano la nostra vita"

Due squadre del cuore, nessuno scontro diretto e tanta serenità: il racconto di una stagione vissuta con emozione

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sulle colonne de La Nazione racconta il suo legame speciale con Arezzo e Firenze, le due città che considera entrambe “di cuore”. Grande tifoso sia dell’Arezzo che della Fiorentina, l’artista ha definito quella appena conclusa una stagione complessivamente positiva.

“Il mio cuore è sempre diviso a metà: una parte aretina e una fiorentina”, ha spiegato. “Per me è stato un anno positivo: l’Arezzo ha conquistato la promozione in Serie B e la Fiorentina resterà in Serie A. Così si evita uno scontro che avrebbe ‘lacerato’ la mia esistenza”.

Pupo ha poi aggiunto come siano proprio queste piccole soddisfazioni a dare senso alla vita quotidiana e a rendere più piacevole il rapporto con il calcio e le sue emozioni.