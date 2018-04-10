Con la Spal non sarà una passeggiata, la squadra di Semplici viene da 6 risultati utili consecutivi. Attenta Fiorentina...

Che ogni partita abbia storia a se non è certo una novità e si sa che le motivazioni spesso possono anche variare risultati sulla carta inaspettati.Fiorentina-Spal è una gara inaspettatamente tra due...

Che ogni partita abbia storia a se non è certo una novità e si sa che le motivazioni spesso possono anche variare risultati sulla carta inaspettati.

Fiorentina-Spal è una gara inaspettatamente tra due squadre in formissima capaci di totalizzare 6 risultati utili consecutivi. Per la Fiorentina sono 6 vittorie, per la Spal 5 pareggi (di cui uno con la Juventus) ed una vittoria. La squadra di Semplici in queste partite ha vantato soprattutto un ottimo score difensivo avendo subito 5 reti nelle ultime 6, un ruolino niente male per una neopromossa in lotta per la salvezza.

La squadra di Mister Pioli ritroverà Federico Chiesa rientrante dalla squalifica e dovrà cercare di fare una gara da “grande”. Imporre subito il proprio gioco per trovare il vantaggio nel primo tempo da poter gestire nel secondo con le ripartenze. Ovviamente a parole tutti siamo bravi e solo il campo darà la risposta.

Attenta Fiorentina!

Gabriele Caldieron