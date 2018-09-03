ACF, vendita biglietti per Fiorentina-Spal da oggi. Questi i prezzi...
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che a partire da oggi, lunedì 3 settembre alle ore 15:00, saranno in vendita i tagliandi per la partita contro la Spal in programma allo Stadio Franchi e valido...
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che a partire da oggi, lunedì 3 settembre alle ore 15:00, saranno in vendita i tagliandi per la partita contro la Spal in programma allo Stadio Franchi e valido per la quinta giornata del Campionato di Seria A.
Ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 17 Settembre i possessori della InViola Card potranno usufruire della fase "InViola time", che consentirà loro di acquistare i biglietti della partita ad un prezzo scontato.
Prezzi e modalità di vendita sono su http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html