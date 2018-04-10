Riempiamo il Franchi domenica alle 12:30! L’appello da far girare a tutti i tifosi viola

L’obiettivo ora è riempire il Franchi anche domenica per cercare di arrivare a quota 7 vittorie di fila. Alle 12,30, la Fiorentina affronterà la Spal di Mister Semplici. La società viola aveva già ide...

L’obiettivo ora è riempire il Franchi anche domenica per cercare di arrivare a quota 7 vittorie di fila. Alle 12,30, la Fiorentina affronterà la Spal di Mister Semplici. La società viola aveva già ideato il cosiddetto bigliettone, con prezzi scontati ed iniziative per abbellire il Franchi, e ora anche i Viola Club si stanno muovendo mandando messaggi ai propri iscritti cosicché tutti possano essere al Franchi domenica. A riportarlo è La Nazione.