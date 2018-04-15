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Probabile formazione: torna Chiesa titolare, in difesa Milenkovic. Il modulo...

L'unico reale dubbio è quello del modulo per la formazione della Fiorentina che alle 12.30 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. In porta Sportiello, Milenkovic, Pezzella ed Hugo in difesa. Diga di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 09:30
Probabile formazione: torna Chiesa titolare, in difesa Milenkovic. Il modulo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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L'unico reale dubbio è quello del modulo per la formazione della Fiorentina che alle 12.30 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. In porta Sportiello, Milenkovic, Pezzella ed Hugo in difesa. Diga di centrocampo composta da Dabo, Veretout e Benassi. Biraghi a sinistra con il trittico offensivo Chiesa, Saponara, Simeone. Il dubbio nel modulo sta sulla posizione che occuperà Chiesa. Se Federico prenderà la fascia destra si giocherà con la difesa a tre, altrimenti a quattro con Biraghi che diverrà terzino sinistro e Milenkovic terzino destro.

Fiorentina 3-5-2: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Chiesa, Dabo, Veretout, Benassi, Biraghi, Saponara, Simeone.

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