Probabile formazione: torna Chiesa titolare, in difesa Milenkovic. Il modulo...

L'unico reale dubbio è quello del modulo per la formazione della Fiorentina che alle 12.30 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. In porta Sportiello, Milenkovic, Pezzella ed Hugo in difesa. Diga di...

L'unico reale dubbio è quello del modulo per la formazione della Fiorentina che alle 12.30 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. In porta Sportiello, Milenkovic, Pezzella ed Hugo in difesa. Diga di centrocampo composta da Dabo, Veretout e Benassi. Biraghi a sinistra con il trittico offensivo Chiesa, Saponara, Simeone. Il dubbio nel modulo sta sulla posizione che occuperà Chiesa. Se Federico prenderà la fascia destra si giocherà con la difesa a tre, altrimenti a quattro con Biraghi che diverrà terzino sinistro e Milenkovic terzino destro.

Fiorentina 3-5-2: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Chiesa, Dabo, Veretout, Benassi, Biraghi, Saponara, Simeone.