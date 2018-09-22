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(VIDEO): Fiorentina-Spal un match pieno di storia recente e remota...

Questa la scheda del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel a cura di Stefano Borgi per Fiorentina-Spal. Un vero tutto nel passato della Fiorentina remoto e recente...CLICCA QUI PER GUARDARE...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 09:18
(VIDEO): Fiorentina-Spal un match pieno di storia recente e remota... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Questa la scheda del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel a cura di Stefano Borgi per Fiorentina-Spal. Un vero tutto nel passato della Fiorentina remoto e recente...

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