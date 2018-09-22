(VIDEO): Fiorentina-Spal un match pieno di storia recente e remota...
Questa la scheda del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel a cura di Stefano Borgi per Fiorentina-Spal. Un vero tutto nel passato della Fiorentina remoto e recente...CLICCA QUI PER GUARDARE...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 09:18
Questa la scheda del Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel a cura di Stefano Borgi per Fiorentina-Spal. Un vero tutto nel passato della Fiorentina remoto e recente...