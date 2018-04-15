Gazzetta Dello Sport, Simeone a caccia del poker la Fiorentina della settima. Avanti in direzione Europa...
Come titolato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport: "C'è Fiorentina-SPAL, Simeone vede il poker. La viola per la settima".Numeri e giochi di parole per descrivere al meglio la situazione:...
Come titolato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport: "C'è Fiorentina-SPAL, Simeone vede il poker. La viola per la settima".
Numeri e giochi di parole per descrivere al meglio la situazione: Simeone dopo aver realizzato tre goal consecutivi va a caccia del quarto che lo porterebbe a totalizzare 10 reti in campionato avvicinandosi al suo record personale di 12 raggiunto l'anno scorso in maglia Genoa. Il raggiungimento dell'obbiettivo personale proietterebbe anche la squadra più vicina all'ormai concreto obbiettivo europeo. Per farlo, la Fiorentina dovrà inanellare la settima vittoria consecutiva quest'oggi contro la Spal.