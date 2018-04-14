Corriere Fiorentino, Andrea Della Valle oggi è a Firenze. Sarà in tribuna con la Spal?

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle oggi sarà a Firenze. In dubbio però è la sua presenza nella partita che vedrà di...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle oggi sarà a Firenze. In dubbio però è la sua presenza nella partita che vedrà di fronte Fiorentina e Spal sulla tribuna per via dei soliti impegni lavorativi che potrebbero portarlo all'estero di Domenica mattina.

Andrea Della Valle manca in tribuna da Fiorentina-Benevento, la prima gara dopo la scomparsa di Davide Astori. Vedremo se il patron riuscirà ad esserci.