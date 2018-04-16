Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa

La corsa della Fiorentina è stata fermata da vecchi fantasmi, quelli della squadra che tirava tanto e segnava poco. Problemi che ormai sembravano soltanto un lontano ricordo e che adesso rischiano di...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2018 10:13

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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