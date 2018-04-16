Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa
La corsa della Fiorentina è stata fermata da vecchi fantasmi, quelli della squadra che tirava tanto e segnava poco. Problemi che ormai sembravano soltanto un lontano ricordo e che adesso rischiano di...
La corsa della Fiorentina è stata fermata da vecchi fantasmi, quelli della squadra che tirava tanto e segnava poco. Problemi che ormai sembravano soltanto un lontano ricordo e che adesso rischiano di complicare la corsa all’Europa. Pochi gol e allergia alle piccole, eccoli i malanni di cui liberarsi rapidamente. Contro la Spal 12 palle gol e 24 tiri senza segnare. Un risultato non soddisfacente che si somma alle partite con Verona, Chievo e Crotone. Totale? Quindici punti lasciati per strada con le piccole. Lo evidenzia il Corriere Fiorentino.