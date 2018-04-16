Labaro Viola

Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa

La corsa della Fiorentina è stata fermata da vecchi fantasmi, quelli della squadra che tirava tanto e segnava poco. Problemi che ormai sembravano soltanto un lontano ricordo e che adesso rischiano di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 10:13
Quei vecchi problemi che sembravano lontani rischiano di complicare la rincorsa all’Europa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Rassegna Stampa
Fiorentina Spal
Condividi

La corsa della Fiorentina è stata fermata da vecchi fantasmi, quelli della squadra che tirava tanto e segnava poco. Problemi che ormai sembravano soltanto un lontano ricordo e che adesso rischiano di complicare la corsa all’Europa. Pochi gol e allergia alle piccole, eccoli i malanni di cui liberarsi rapidamente. Contro la Spal 12 palle gol e 24 tiri senza segnare. Un risultato non soddisfacente che si somma alle partite con Verona, Chievo e Crotone. Totale? Quindici punti lasciati per strada con le piccole. Lo evidenzia il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok