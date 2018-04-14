I convocati da Pioli per la partita contro la SPAL: non c'è Thereau
I convocati viola per la partita contro la Spal: Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Pezzella, S...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 17:23
I convocati viola per la partita contro la Spal: Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Hugo.