Corriere Fiorentino: Chiesa, quando il goal è un abbraccio di famiglia, nel luna park viola giornata al bacio aspettando San Siro...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'abbraccio di famiglia tra Federico e Lorenzo Chiesa è la chicca a coronamento della prestazione contro la SPAL. In un luna park viola...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'abbraccio di famiglia tra Federico e Lorenzo Chiesa è la chicca a coronamento della prestazione contro la SPAL. In un luna park viola dove undici maglie giocano vincono e si divertono come se si fosse a Gardaland ci si gode questa giornata al bacio aspettando San Siro. La Fiorentina infatti martedì affronterà l'Inter alle ore 21.00. Ed è un bel risveglio per la squadra che si ritrova seconda in classifica...