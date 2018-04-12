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Il "bigliettone" piace. Adesso l'obiettivo è 30.000 spettatori contro la Spal. Poi...

La Nazione scrive di come la società continui con le iniziative per cercare riempire lo stadio tutto di viola. A cominciare dal bigliettone, attivo per tre partite al Franchi, tra cui Lazio e Napoli,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 10:26
Il "bigliettone" piace. Adesso l'obiettivo è 30.000 spettatori contro la Spal. Poi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La Nazione scrive di come la società continui con le iniziative per cercare riempire lo stadio tutto di viola. A cominciare dal bigliettone, attivo per tre partite al Franchi, tra cui Lazio e Napoli, per le due Curve. La speranza in questo primo dei due match interni che attendono la Fiorentina, è raggiungere quota trentamila spettatori.

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