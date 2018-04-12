Il "bigliettone" piace. Adesso l'obiettivo è 30.000 spettatori contro la Spal. Poi...
La Nazione scrive di come la società continui con le iniziative per cercare riempire lo stadio tutto di viola. A cominciare dal bigliettone, attivo per tre partite al Franchi, tra cui Lazio e Napoli,...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 10:26
La Nazione scrive di come la società continui con le iniziative per cercare riempire lo stadio tutto di viola. A cominciare dal bigliettone, attivo per tre partite al Franchi, tra cui Lazio e Napoli, per le due Curve. La speranza in questo primo dei due match interni che attendono la Fiorentina, è raggiungere quota trentamila spettatori.