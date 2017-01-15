Labaro Viola

Della Valle: "Tutti contenti per stasera. Non sono vere le cifre che sento per Kalinic"

Sono arrabbiato per questa classifica. La situazione di Kalinic è delicata ma decide lui" così Andrea Della Valle dopo la vittoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2017 23:58
Della Valle: "Tutti contenti per stasera. Non sono vere le cifre che sento per Kalinic" -
News
Fiorentina
Primo Piano
Andrea Della Valle
Condividi

Dopo la bella vittoria contro la Juventus ha parlato anche Andrea Della Valle, queste le sue parole: "Mi dispiace per questa classifica, saremmo potuti essere più in alto. I ragazzi sono contenti, venivano da un periodo non bellissimo. Noi siamo ambiziosi. Kalinic? Sento delle cifre che non mi risultano, dobbiamo anche sentire il ragazzo. Per ora godiamoci questa vittoria”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok