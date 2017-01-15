Della Valle: "Tutti contenti per stasera. Non sono vere le cifre che sento per Kalinic"

Sono arrabbiato per questa classifica. La situazione di Kalinic è delicata ma decide lui" così Andrea Della Valle dopo la vittoria

Dopo la bella vittoria contro la Juventus ha parlato anche Andrea Della Valle, queste le sue parole: "Mi dispiace per questa classifica, saremmo potuti essere più in alto. I ragazzi sono contenti, venivano da un periodo non bellissimo. Noi siamo ambiziosi. Kalinic? Sento delle cifre che non mi risultano, dobbiamo anche sentire il ragazzo. Per ora godiamoci questa vittoria”