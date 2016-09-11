Andrea Della Valle ha incontrato ieri il tifo viola dopo il duro comunicato. Ecco cosa ha risposto la Fiorentina ai suoi tifosi

La società viola non si chiude in se stessa, ieri il presidente Andrea Della Valle ha incontrato i tifosi...

Andrea Della Valle e il tifo viola, la diplomazia viola ha iniziato a farsi vedere. Dopo il comunicato firmato Curva Fiesole degli scorsi giorni, sono stati almeno riaperti canali che parevano sigillati. La Fiorentina stavolta, invece di chiudersi come fece un anno fa dopo uno striscione polemico, ha provato a riaprirsi. Contatti, avvicinamenti e la conferma ripetuta della volontà di continuare il rapporto fra i Della Valle e la squadra viola. Ieri è andato in scena un incontro con i rappresentanti dei club della curva, quei club che hanno scritto il comunicato contro la proprietà dopo il mercato, gli stessi tifosi che hanno partecipato anche alla manifestazione dei novant'anni viola. Andrea Della Valle ha ripetuto che non è diminuita la voglia di costruire il nuovo stadio, che la Proprietà farà il possibile per supportare più possibile il gruppo tecnico. Questo riporta il Corriere dello sport.