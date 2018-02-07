La Nazione, Andrea Della Valle non ci sarà Venerdì allo stadio ma incontrerà la squadra al centro sportivo
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle potrebbe incontrare la squadra e la dirigenza al centro sportivo prima di Fiorentina-Juventu...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2018 09:51
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle potrebbe incontrare la squadra e la dirigenza al centro sportivo prima di Fiorentina-Juventus. Non potrà essere su gli spalti a sostenere la sua squadra ma la sua presenza anche in fase di rifinitura potrebbe essere comunque molto importante. La notizia non è ancora ufficiale.
L'articolo completo nell'edizione odierna 07/02/2018