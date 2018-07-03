Gazzetta, Della Valle farà visita alla squadra a Moena. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani
Secondo La Gazzetta Dello Sport, Andrea Della Valle seguirà la squadra a Moena e farà visita a Pioli ed il suo staff per conoscere anche i nuovi volti della squadra gigliata che sabato si trasferirà i...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 09:24
Secondo La Gazzetta Dello Sport, Andrea Della Valle seguirà la squadra a Moena e farà visita a Pioli ed il suo staff per conoscere anche i nuovi volti della squadra gigliata che sabato si trasferirà in Val Di Fassa. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani: Sottil potrebbe restare in rosa mentre Gori con ogni probabilità andrà in prestito in Serie B.