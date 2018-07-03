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Gazzetta, Della Valle farà visita alla squadra a Moena. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani

Secondo La Gazzetta Dello Sport, Andrea Della Valle seguirà la squadra a Moena e farà visita a Pioli ed il suo staff per conoscere anche i nuovi volti della squadra gigliata che sabato si trasferirà i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 09:24
Gazzetta, Della Valle farà visita alla squadra a Moena. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani -
Rassegna Stampa
Andrea Della Valle
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Secondo La Gazzetta Dello Sport, Andrea Della Valle seguirà la squadra a Moena e farà visita a Pioli ed il suo staff per conoscere anche i nuovi volti della squadra gigliata che sabato si trasferirà in Val Di Fassa. Pioli in Trentino deciderà il futuro dei giovani: Sottil potrebbe restare in rosa mentre Gori con ogni probabilità andrà in prestito in Serie B.

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