Della Valle, ad inizio gennaio tornerà a Firenze per parlare con la squadra. Il motivo...
Come riporta La Nazione, il ritorno di Andrea Della Valle a Firenze è previsto il sabato prima della trasferta di Coppa Italia contro il Torino in programma domenica 13 gennaio. Nell’occasione Della V...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2018 11:23
Come riporta La Nazione, il ritorno di Andrea Della Valle a Firenze è previsto il sabato prima della trasferta di Coppa Italia contro il Torino in programma domenica 13 gennaio. Nell’occasione Della Valle ricorderà al gruppo viola che proprio la coppa può diventare l’obiettivo principale per puntare a tenere alto il valore di questa stagione. Quindi tornerà in città in occasione del match di campionato contro la Sampdoria.