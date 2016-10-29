ADV: “Prova di personalità, dopo mercoledì ci voleva ma ne ero sicuro. Tre punti pesanti”

Nel post-gara di Bologna-Fiorentina giocatasi al Dall’Ara nel capoluogo emiliano, anche il patron viola Andrea Della Valle ha rilasciato un commento sulla vittoria viola:

“La squadra ha risposto presente nonostante il momento molto delicato, vincere non era facile dopo la dispendiosa prova, mentale e fisica, di mercoledì condizionata ovviamente anche dal maltempo ma, sinceramente, ero sicuro in questa prova di carattere. I tre punti conquistati? Molto pensanti visti anche gli impegni che andremo ad affrontare prossimamente. Sono contento”.