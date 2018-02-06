Blitz di A. Della Valle in vista della Juve: Nazione e Corriere si sbilanciano...
Andrea Della Valle al seguito della Fiorentina prima della partita con la Juve? Possibile. La tentazione – scrive La Nazione – è forte, ma fra il dire (e in questo caso, programmare) e il fare ci sono...
Andrea Della Valle al seguito della Fiorentina prima della partita con la Juve? Possibile. La tentazione – scrive La Nazione – è forte, ma fra il dire (e in questo caso, programmare) e il fare ci sono di mezzo quattro giorni e una serie di indicazioni-contrindicazioni che il patron valuterà di volta in volta con i suoi collaboratori. (...) Il ritiro della squadra, giovedì sera, potrebbero essere l’occasione propizia.(...)Passata comunque l’attesa per la Juventus, nel caso ADV non dovesse presentarsi a Firenze nel weekend, rimane comunque aperta la possibilità che alla prossima occasione (magari con una pressione diversa rispetto al big match con i bianconeri), il patron farà di tutto per tornare a Firenze e stare vicino alla squadra. Sempre su questo tema, il Corriere Fiorentino scrive che Andrea Della Valle potrebbe andare non allo stadio dove diventerebbe il bersaglio dei tifosi, ma al centro sportivo dove Pioli lo aspetta con ansia.