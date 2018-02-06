Blitz di A. Della Valle in vista della Juve: Nazione e Corriere si sbilanciano...

Andrea Della Valle al seguito della Fiorentina prima della partita con la Juve? Possibile. La tentazione – scrive La Nazione – è forte, ma fra il dire (e in questo caso, programmare) e il fare ci sono...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2018 09:46

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