Gazzetta: Andrea Della Valle con gli occhi lucidi e quella frase ripetuta: “Io amo Firenze”...

Su La Gazzetta dello Sport viene dedicato ampio spazio alle molte dichiarazioni rilasciate ieri da Andrea Della Valle ai giornalisti giunti ad Arquata per l’apertura di un nuovo stabilimento Tod’s: “A...

Su La Gazzetta dello Sport viene dedicato ampio spazio alle molte dichiarazioni rilasciate ieri da Andrea Della Valle ai giornalisti giunti ad Arquata per l’apertura di un nuovo stabilimento Tod’s: “A fine intervista – leggiamo all'inizio dell’articolo – ha gli occhi lucidi. ‘Io amo Firenze’, ripete ancora una volta con un filo di voce. Sentimento e pallone. Andrea Della Valle, dopo mesi di silenzio, racconta la sua verità. Il presidente onorario viola parla di tutto. A cuore aperto. Partendo dalla lettera di giugno. Dall’appello a farsi avanti chi fosse interessato a rilevare la società: ‘Se ho cambiato idea? Volevamo sapere se c’era qualcuno capace di far sognare Firenze e i fiorentini. Ma, per adessp, non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Né dall’Italia né dall’estero'”.