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Andrea Della Valle consegna un premio speciale a Pioli al centro sportivo per le 300 panchine in A

Il Patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha fatto visita al centro sportivo per incontrare la squadra in vista della gara contro la SPAL e consegnare una targa a Stefano Pioli per le trecento pan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 17:49
Andrea Della Valle consegna un premio speciale a Pioli al centro sportivo per le 300 panchine in A -
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Il Patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha fatto visita al centro sportivo per incontrare la squadra in vista della gara contro la SPAL e consegnare una targa a Stefano Pioli per le trecento panchine in Serie A.

Fonte: Calciomercato.com

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