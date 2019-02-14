Andrea Della Valle consegna un premio speciale a Pioli al centro sportivo per le 300 panchine in A
Il Patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha fatto visita al centro sportivo per incontrare la squadra in vista della gara contro la SPAL e consegnare una targa a Stefano Pioli per le trecento pan...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 17:49
Il Patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha fatto visita al centro sportivo per incontrare la squadra in vista della gara contro la SPAL e consegnare una targa a Stefano Pioli per le trecento panchine in Serie A.
Fonte: Calciomercato.com