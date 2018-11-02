(VIDEO): Della Valle arriva al centro sportivo ed abbraccia Biraghi e Benassi
Direttamente dal Centro Sportivo “Davide Astori” il Patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato per salutare Pioli e la squadra e le immagini del profilo Instagram della Fiorentina, tramit...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 12:19
Direttamente dal Centro Sportivo “Davide Astori” il Patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato per salutare Pioli e la squadra e le immagini del profilo Instagram della Fiorentina, tramite una stories, lo immortalano quando saluta con un abbraccio: Biraghi e Benassi.