(VIDEO): Della Valle arriva al centro sportivo ed abbraccia Biraghi e Benassi

Direttamente dal Centro Sportivo “Davide Astori” il Patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato per salutare Pioli e la squadra e le immagini del profilo Instagram della Fiorentina, tramit...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2018 12:19

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