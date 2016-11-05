ADV: “Siamo più forti dello scorso anno. Faremo divertire i tifosi. L’obiettivo di quest’anno…”

Andrea Della Valle oggi a Firenze, ha parlato della situazione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Bisogna avere un po di pazienza ancora. La squadra adesso ha ripreso finalmente a girare perché alcuni giocatori importanti si sono finalmente sbloccati. Bisogna aspettare ancora due/tre partire per capire davvero questa Fiorentina a cosa può puntare, senza sbilanciarsi troppo nei commenti. La parte destra della classifica non ci deve più appartenere, mi rende nervosa. La squadra è più forte dello scorso anno, abbiamo bisogno di tempo. Siamo sulla strada giusta, faremo divertire tanto ancora i nostri tifosi in questa stagione” conclude Andrea Della Valle.