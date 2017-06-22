Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto

Il retroscena raccontato dal quotidiano La Stampa. Due anni fa solo la minaccia dei fratelli Della Valle bloccò il trasferimento alla Juventus

La cessione di Federico Bernardeschi alla Juventus è vicina, come nel 2015, poi saltò tutto. Due anni fa, il numero dieci viola era quasi un giocatore bianconero. Era praticamente tutto fatto, poi però Andrea e Diego Della Valle avevano dato l’ultimatum, «o firmi o vai in tribuna», e Bernardeschi scelse di restare. Così riporta La Stampa.