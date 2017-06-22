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Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto

Il retroscena raccontato dal quotidiano La Stampa. Due anni fa solo la minaccia dei fratelli Della Valle bloccò il trasferimento alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 10:53
Bernardeschi due anni fa era praticamente della Juventus, poi Diego e Andrea Della Valle bloccarono tutto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La cessione di Federico Bernardeschi alla Juventus è vicina, come nel 2015, poi saltò tutto. Due anni fa, il numero dieci viola era quasi un giocatore bianconero. Era praticamente tutto fatto, poi però Andrea e Diego Della Valle avevano dato l’ultimatum, «o firmi o vai in tribuna», e Bernardeschi scelse di restare. Così riporta La Stampa.

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