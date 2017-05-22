Diego Della Valle: "Mi sono allontanato completamente della Fiorentina. Ad Andrea faccio una domanda..."
Guardare la partita ogni domenica mi crea tensione, io che tensione non ne provo mai" così Diego Della Valle al Corriere della Sera
Diego Della Valle è stato intervistato dal Corriere della Sera. Queste le sue parole sulla Fiorentina:
"Il rapporto con i tifosi viola? Io comprai la Fiorentina, da alcuni anni mi sono completamente allontanato dalla gestione. Anche se guardare la partita la domenica mi crea tensioni in senso assoluto, a me che di tensioni in generale non soffro. Economicamente Andrea ha fatto dei miracoli. La domanda che gli faccio è: dove sta il divertimento in tutto questo? E dico che è arrivato il momento di contarsi e di vedere davvero se questa situazione dipende da pochi tifosi o se la città la pensa in questo modo e poi di conseguenza prendere le dovute decisioni" conclude così Diego Della Valle.