Gazzetta Dello Sport, Domenica Andrea Della Valle sarà in tribuna per Fiorentina-Chievo. Corvino gli ha detto...
Come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle ieri in visita alla squadra presso il centro sportivo "Davide Astori" dopo aver parlato c...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 08:45
Come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle ieri in visita alla squadra presso il centro sportivo "Davide Astori" dopo aver parlato con Cognigni, Salica, Antognoni ed ovviamente Corvino che lo ha aggiornato sulle ultime eventuali cessioni, ha confermato la propria presenza al Franchi per Fiorentina-Chievo, gara in programma Domenica ore 20.30.