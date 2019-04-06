Andrea Della Valle al centro sportivo, pranzo con la squadra. Domani sarà al Franchi

Il Presidente Andrea Della Valle è arrivato questa mattina al Centro Sportivo Davide Astori, ha poi assistito a tutta la rifinitura e ha pranzato insieme alla squadra. Il Presidente sarà presente doma...

A cura di Redazione Labaroviola 06 aprile 2019 15:14

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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