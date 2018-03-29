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La lettera di Andrea Della Valle per Mondonico: "Caro Emiliano sei stato un pezzo di storia della Fiorentina..."

Il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle ha voluto scrivere una lettera in onore di Emiliano Mondonico, grande tifoso viola e allenatore della Fiorentina per due stagioni e protagoni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 18:27
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Il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle ha voluto scrivere una lettera in onore di Emiliano Mondonico, grande tifoso viola e allenatore della Fiorentina per due stagioni e protagonista della risalita in serie A. Ecco la lettera di Andrea Della Valle

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