"Della Valle ha chiesto a Batistuta di essere testimonial viola in Sudamerica, Gabriel è sbiancato"

Enzo Bucchioni ha svelato un retroscena interessante sull'incontro tra Andrea Della Valle e Gabriel Batistuta avvenuto qualche anno fa:“Batistuta non potrà mai entrare nella società viola. Ero present...

Enzo Bucchioni ha svelato un retroscena interessante sull'incontro tra Andrea Della Valle e Gabriel Batistuta avvenuto qualche anno fa:

“Batistuta non potrà mai entrare nella società viola. Ero presente a un incontro fra lui e Andrea Della Valle, che non si conoscevano: all’inizio baci e abbracci, poi si cominciò a parlare di calcio, fra presente e futuro.

Della Valle però non gli propose un ruolo in dirigenza, gli disse: ‘faresti il testimonial in Sudamerica per le nostre aziende?’ Batistuta sbiancò. Anche se parliamo di cinque o sei anni fa, la cosa non è proponibile mai. I Della Valle non hanno mai voluto inserire in società le bandiere viola, Antognoni è stato un caso dovuto ad una grande richiesta popolare"