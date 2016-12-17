Anche Andrea Della Valle carica la squadra in vista della trasferta di Roma

Il patron ha approfittato della rifinitura odierna per stare vicino alla squadra

Anche Andrea Della Valle ha assistito da vicino alla rifinitura odierna della squadra di Sousa, prima della partenza per la trasferta di Roma che vedrà la Fiorentina impegnata alle 20.45 contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Radio Bruno pare che anche il patron abbia voluto manifestare la sua vicinanza alla squadra, al fine di caricarla al massimo in vista dei difficili impegni che la vedranno impegnata, oltre che contro la Lazio, anche nella partita casalinga contro il Napoli di giovedì prossimo, il tutto dopo la bruciante sconfitta di Genova che ha lasciato più di un punto interrogativo in casa Fiorentina.