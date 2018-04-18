Andrea Della Valle vuole essere presente stasera. Con la Lazio partita decisiva
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato avvolto da diversi impegni lavorativi ma farà di tutto per essere presente al Franchi questa sera rientrando a Firenze in giornata, il prima possi...
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 11:18
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è stato avvolto da diversi impegni lavorativi ma farà di tutto per essere presente al Franchi questa sera rientrando a Firenze in giornata, il prima possibile, per stare vicino alla squadra già nel pomeriggio. In più impazzano gli accrediti stampa per quello che sarà sicuramente uno scontro per l’Europa. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio.