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Andrea Della Valle è al centro sportivo, ma non seguirà la squadra domenica

Due notizie riguardanti Andrea Della Valle che in questo momento si trova al Centro Sportivo “Davide Astori” per seguire la seduta di allenamento della squadra in vista del match contro il Sassuolo in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:06
Andrea Della Valle è al centro sportivo, ma non seguirà la squadra domenica -
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Due notizie riguardanti Andrea Della Valle che in questo momento si trova al Centro Sportivo “Davide Astori” per seguire la seduta di allenamento della squadra in vista del match contro il Sassuolo in programma Domenica ore 12.30. A Reggio Emilia però pare che il patron non riuscirà ad esserci.

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