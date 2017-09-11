Repubblica, Andrea Della Valle venerdi sarà a Firenze, vuole parlare ai tifosi per provare a ricucire ll strappo

Secondo quanto riportato da Repubblica il patron viola nella giornata di venerdì sarà di nuovo a Firenze

Andrea Della Valle tornerà a Firenze nella giornata di venerdì per assistere alla rifinitura della squadra in vista del Bologna e sabato sera sarà all'Artemio Franchi in tribuna per assistere al Derby dell'Appennino. Il patron viola vorrà dire la sua su quello che è stato il recente momento che ha visto la forte frizione tra la famiglia Della Valle ed una parte del tifo viola per provare a ricucire lo strappo sancito anche dal comunicato di vendita.

La Repubblica