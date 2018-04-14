ADV CON LA SQUADRA, FRANCHI QUASI ESAURITO. FIRENZE SEGUE IL SUO SOGNO

C'è anche il presidente Andrea della Valle ai campini per caricare la squadra in vista della partita contro la Spal di domani in programma alle ore 12.30 allo stadio Franchi. Una partita importantissi...

C'è anche il presidente Andrea della Valle ai campini per caricare la squadra in vista della partita contro la Spal di domani in programma alle ore 12.30 allo stadio Franchi. Una partita importantissima sia per continuare a scrivere la storia dopo le 6 vittorie consecutive e sia per tenere vivo il sogno Europa con i tanti scontri diretti in programma in questa giornata di campionato. Domani il pubblico viola dovrebbe rispondere alla grande con i biglietti per tribuna e maratona andati tutti esauriti. Restano solo una manciata di biglietti disponibili in Curva Ferrovia. Firenze sta rispondendo presente. Ecco il video della preparazione viola con Andrea Della Valle:

https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/04/5ef1dad5014b47396127a0ab7a01ac94.mp4