Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è a Firenze e questa sera sarà sugli spalti dello stadio Franchi per assistere alla partita contro l'Inter. Il patron dovrebbe anche esserci mercoledì ser...

A cura di Redazione Labaroviola 24 febbraio 2019 12:55

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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