Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è a Firenze e questa sera sarà sugli spalti dello stadio Franchi per assistere alla partita contro l'Inter. Il patron dovrebbe anche esserci mercoledì ser...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 12:55
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è a Firenze e questa sera sarà sugli spalti dello stadio Franchi per assistere alla partita contro l'Inter. Il patron dovrebbe anche esserci mercoledì sera per la partita di andata contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia.