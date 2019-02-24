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Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è a Firenze e questa sera sarà sugli spalti dello stadio Franchi per assistere alla partita contro l'Inter. Il patron dovrebbe anche esserci mercoledì ser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 12:55
Andrea Della Valle a Firenze, ci sarà contro l'Inter e contro l'Atalanta mercoledì sera - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è a Firenze e questa sera sarà sugli spalti dello stadio Franchi per assistere alla partita contro l'Inter. Il patron dovrebbe anche esserci mercoledì sera per la partita di andata contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia.

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