Della Valle fuori dal Franchi, tutti uniti sarà la nostra forza. Gli applausi a Tomovic la nostra immagine...
Andrea della Valle uscendo dal Franchi qualche minuto prima del termine della gara ha espresso lasua soddisfazione per il risultato e soprattutto per Mister Pioli: si vede il suo lavoro e che i ragazz...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 23:03
Andrea della Valle uscendo dal Franchi qualche minuto prima del termine della gara ha espresso la
sua soddisfazione per il risultato e soprattutto per Mister Pioli: si vede il suo lavoro e che i ragazzi stanno recependo quanto gli insegna. La squadra e' stata accompagnata a una vittoria che non potrà che essere di buon auspicio per il proseguo della stagione. Il goal di Nenad e il suo ricordo commovente a Davide accompagnati dagli applausi sono l'immagine dei nostri tifosi. Tutti uniti sara' la nostra forza.