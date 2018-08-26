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Della Valle fuori dal Franchi, tutti uniti sarà la nostra forza. Gli applausi a Tomovic la nostra immagine...

Andrea della Valle uscendo dal Franchi qualche minuto prima del termine della gara ha espresso lasua soddisfazione per il risultato e soprattutto per Mister Pioli: si vede il suo lavoro e che i ragazz...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 23:03
Della Valle fuori dal Franchi, tutti uniti sarà la nostra forza. Gli applausi a Tomovic la nostra immagine... -
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Andrea della Valle uscendo dal Franchi qualche minuto prima del termine della gara ha espresso la
sua soddisfazione per il risultato e soprattutto per Mister Pioli: si vede il suo lavoro e che i ragazzi stanno recependo quanto gli insegna. La squadra e' stata accompagnata a una vittoria che non potrà che essere di buon auspicio per il proseguo della stagione. Il goal di Nenad e il suo ricordo commovente a Davide accompagnati dagli applausi sono l'immagine dei nostri tifosi. Tutti uniti sara' la nostra forza.

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