Andrea Della Valle al centro sportivo Davide Astori prima della partenza verso Milano

E' senz'altro una buona notizia quella che vede Andrea Della Valle al centro sportivo Davide Astori in Firenze per seguire la rifinitura prima della partenza verso Milano dove la Fiorentina domani ore...

E' senz'altro una buona notizia quella che vede Andrea Della Valle al centro sportivo Davide Astori in Firenze per seguire la rifinitura prima della partenza verso Milano dove la Fiorentina domani ore 18.00 affronterà il Milan di Rino Gattuso. La presenza della proprietà è importante per la squadra nonostante l'Europa sia ormai solo un'utopistica speranza. Presenza, vicinanza che ritiene importante anche Pezzella come recentemente dichiarato (LEGGI QUI) chissà se Pioli ed il patron marchigiano programmeranno un po' la prossima stagione dove la Fiorentina potrebbe, con qualche giusto acquisto, prendersi nuovamente l'Europa.

Gabriele Caldieron