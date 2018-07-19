Nardella: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo per lo stadio. Ora i DV si facciano avanti. Basta giocare"

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di LadyRadio a margine delle dichiarazioni di Andrea Della Valle, patron viola anche sul nuovo stadio (LEGGI QUI LE PAROLE DI ADV) Queste l...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di LadyRadio a margine delle dichiarazioni di Andrea Della Valle, patron viola anche sul nuovo stadio (LEGGI QUI LE PAROLE DI ADV) Queste le sue dichiarazioni:

"Nella lettera di Novembre dove la Fiorentina chiedeva sei mesi dall'adozione della variante di Castello ha ottenuto ciò che desiderava. "Rigo per rigo" abbiamo messo a disposizione della società i sei mesi richiesti, sono cose scritte e non dette a voce.

Non voglio fare polemica, non mi interessa. Voglio i fatti. Da parte nostra abbiamo fatto tutto ciò che avevano richiesto, lo stadio è un obbiettivo per la Fiorentina ma anche per tutta la città di Firenze, averlo sarebbe importane anche per tutto il calcio italiano, ma se non viene realizzato saremo sempre a rincorrere gli altri paesi. Voglio un chiarimento definitivo con i Della Valle e solo così possiamo andare avanti, sono convinto che andrà tutto bene e che lo stadio alla fine verrà fatto. Le contestazioni in città? Le percepisco, ed è un peccato che questo sentimento sia più grande della gioia. Sono fiducioso che la società capisca questo momento difficile. I Della Valle sono grandi imprenditori e non amano certo fallire. Vorrei che considerassero la Fiorentina come sfida vera".