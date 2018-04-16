Il racconto del week-end di ADV. A fine mese il punto per la prossima stagione

La Nazione si concentra sulla giornata di Andrea Della Valle. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ieri, da parte di ADV che ha preferito trascorrere con la squadra l’intero fine settimana. Dopo...

La Nazione si concentra sulla giornata di Andrea Della Valle. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ieri, da parte di ADV che ha preferito trascorrere con la squadra l’intero fine settimana. Dopo l’incontro con Pioli e i giocatori, al Centro sportivo nella giornata di sabato, ieri Della Valle è rimasto in città per la partita. Probabile adesso che il processo di riavvicinamento sia definitivamente concluso, con il patron che potrebbe tornare a Firenze già mercoledì o prima del match contro il Sassuolo. A fine mese, Adv, farà il punto con dirigenza e Pioli per cominciare a programmare la prossima stagione, con un particolare focus su ritiro e date, dato che molto sarà determinato anche dalla qualificazione europea che potrebbe anticipare ogni cosa.