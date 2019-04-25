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Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio

Diego Della Valle ha raggiunto ADV oggi in hotel e si è fermato con la squadra a fare colazione. DDV ha parlato con i ragazzi e incoraggiati per questa sera, poi è ripartito. La squadra sta svolgendo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 13:09
Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio - lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
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Diego Della Valle ha raggiunto ADV oggi in hotel e si è fermato con la squadra a fare colazione. DDV ha parlato con i ragazzi e incoraggiati per questa sera, poi è ripartito. La squadra sta svolgendo rifinitura questa mattina, alla quale assiste ADV insieme a Corvino e Antognoni. Andrea Della Valle seguirà la partita questa sera.

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