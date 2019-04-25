Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio
Diego Della Valle ha raggiunto ADV oggi in hotel e si è fermato con la squadra a fare colazione. DDV ha parlato con i ragazzi e incoraggiati per questa sera, poi è ripartito. La squadra sta svolgendo...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 13:09
Diego Della Valle ha raggiunto ADV oggi in hotel e si è fermato con la squadra a fare colazione. DDV ha parlato con i ragazzi e incoraggiati per questa sera, poi è ripartito. La squadra sta svolgendo rifinitura questa mattina, alla quale assiste ADV insieme a Corvino e Antognoni. Andrea Della Valle seguirà la partita questa sera.