Diego Della Valle raggiunge la squadra, discorso a colazione ai ragazzi. Andrea sarà allo stadio

Diego Della Valle ha raggiunto ADV oggi in hotel e si è fermato con la squadra a fare colazione. DDV ha parlato con i ragazzi e incoraggiati per questa sera, poi è ripartito. La squadra sta svolgendo...

A cura di Redazione Labaroviola 25 aprile 2019 13:09

lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome

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