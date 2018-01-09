Andrea Della Valle è uno dei 30 uomini più eleganti d'Italia, la classifica della rivista GQ

Un'importante vittoria, seppur fuori dal campo, per Andrea Della Valle. Il vicepresidente di Tod’s è stato infatti inserito, dalla rivista GQ, nell'annuale classifica dei 30 best dressed d'Italia, oss...

Un'importante vittoria, seppur fuori dal campo, per Andrea Della Valle. Il vicepresidente di Tod’s è stato infatti inserito, dalla rivista GQ, nell'annuale classifica dei 30 best dressed d'Italia, ossia quella degli uomini più eleganti del paese.

Il patron della Fiorentina è in buona compagnia: oltre a lui sono stati infatti inseriti vari attori come Raoul Bova e Alessandro Roja ma anche altri personaggi del calibro di Lapo Elkann, di Carlo Cracco. Fra i vari nomi spicca infine anche quello di un giovane rapper emergente, Ghali.