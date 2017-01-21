Della Valle: "Contenti che Kalinic sia rimasto. L'offerta sembrava davvero irrinunciabile per tutti"
Non avevamo dubbi sul valore umano di Nikola" così Andrea Della Valle prima della partita del Chievo
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2017 16:59
Andrea Della Valle ha parlato prima della partita contro il Chievo, queste le sue parole: "Felici che Nikola sia rimasto con noi. Soprattutto perché di fronte a un'offerta che sembrava irrinunciabile per tutti, ha dimostrato il suo valore umano, di cui non abbiamo mai dubitato, la serietà professionale e attaccamento alla nostra maglia" conclude il presidente viola Andrea Della Valle.