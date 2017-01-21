Della Valle: "Contenti che Kalinic sia rimasto. L'offerta sembrava davvero irrinunciabile per tutti"

Non avevamo dubbi sul valore umano di Nikola" così Andrea Della Valle prima della partita del Chievo

Andrea Della Valle ha parlato prima della partita contro il Chievo, queste le sue parole: "Felici che Nikola sia rimasto con noi. Soprattutto perché di fronte a un'offerta che sembrava irrinunciabile per tutti, ha dimostrato il suo valore umano, di cui non abbiamo mai dubitato, la serietà professionale e attaccamento alla nostra maglia" conclude il presidente viola Andrea Della Valle.