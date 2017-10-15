Corriere fiorentino, la delusione sta passando ad Andrea Della Valle, entro natale torna allo stadio Franchi?

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino sembra che l'amarezza e la delusione per le contestazioni stia via via passando ad Andrea Della Valle. Secondo il quotidiano il patron della Fiorentina...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino sembra che l'amarezza e la delusione per le contestazioni stia via via passando ad Andrea Della Valle. Secondo il quotidiano il patron della Fiorentina potrebbe tornare al Franchi prima di Natale. Sarebbe anche un modo per tornare a parlare di viola direttamente da Firenze.