Della Valle fuori dal Franchi si commuove: "Questa è Firenze". Il patron legge tutte le lettere

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle, insieme con Mario Cognigni, dopo aver lasciato il Centro Sportivo della Fiorentina, si è fermato presso le cancellate del Franchi dove sono presenti tutt...

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle, insieme con Mario Cognigni, dopo aver lasciato il Centro Sportivo della Fiorentina, si è fermato presso le cancellate del Franchi dove sono presenti tutti i ricordi dei tifosi per Davide Astori. "Questa è Firenze" ha esclamato Andrea Della Valle, visibilmente triste e commosso, si è fermato a leggere praticamente tutti i messaggi lasciati dai tifosi, consolando anche i tifosi vicini a lui in quel momento.