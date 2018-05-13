Della Valle: "Stagione da incorniciare, grazie ai tifosi. Il futuro sarà molto positivo"

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato ai microfoni di Viola Channel, queste le sue parole:"Oggi siamo caduti all’ultimo, aspettiamo la partita tra Milan e Atalanta. La stagione rest...

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato ai microfoni di Viola Channel, queste le sue parole:

"Oggi siamo caduti all’ultimo, aspettiamo la partita tra Milan e Atalanta. La stagione resta comunque da incorniciare per quello che abbiamo vissuto. I tifosi sono stati eccezionali come sempre, non dobbiamo recriminare nulla, forse solo l’approccio e l’atteggiamento.

I ragazzi sono andati oltre i loro limiti ma ancora nulla è perduto, spero ancora di andare a Milano a giocarmi qualcosa.

Niente sarà più come prima ma Davide sarò sempre presente nello spogliatoio. E’ stato bello rivedere i genitori assieme a tutti i ragazzi. Ci siamo abbracciati tutti. Abbiamo messo un primo mattone per un nuovo ciclo, che ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni.

Il futuro immediato sarà molto positivo. A fine anno faremo i nostri calcoli, ma per ora non molliamo, vediamo il risultato del Milan e vediamo. Un grazie ancora a tutti i tifosi”.