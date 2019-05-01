Diego Della Valle arrabbiato, tutti a rapporto nelle Marche. Si decide il futuro di Chiesa e Corvino

Tutti a rapporto. Diego e Andrea Della Valle hanno convocato per oggi un vertice societario. La proprietà viola è amareggiata per tutto quello che sta succedendo intorno alla Fiorentina. I Della Valle...

Tutti a rapporto. Diego e Andrea Della Valle hanno convocato per oggi un vertice societario. La proprietà viola è amareggiata per tutto quello che sta succedendo intorno alla Fiorentina. I Della Valle a questo punto pretendono spiegazioni e risposte da tutti i loro collaboratori.

Perché la squadra è crollata? Perché certe scelte di mercato non hanno funzionato? Perché la piazza è in continua ebollizione?

Un’analisi a tutto campo utile, anzi necessaria per prendere le decisioni future. Del resto, sotto gli occhi di tutti, quindi anche dei proprietari del club viola, c’è la marcia travolgente di un’Atalanta che è in finale di Coppa Italia e lotta per un posto in Champions League pur avendo un monte­stipendi in feriore alla Fiorentina e puravendo chiuso il bilancio in attivo.

Si deciderà anche il futuro di Chiesa e quello di Corvino, il suo lavoro è in discussione.

La Gazzetta dello Sport